Малком: был интерес со стороны ПСЖ, но всё не заладилось

Нападающий «Зенита» Малком рассказал об интересе со стороны ПСЖ.

«Был интерес со стороны ПСЖ, были обсуждения, но, к сожалению, всё не заладилось. Но я собираюсь продолжать работать», — приводит слова Малкома Foot Mercato.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев.

Контракт Малкома с санкт-петербургской командой рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее агент Малкома опроверг новость о возможном переходе футболиста в «Ньюкасл».