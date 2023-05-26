Малком: был интерес со стороны ПСЖ, но всё не заладилось
- РИА Новости
«Был интерес со стороны ПСЖ, были обсуждения, но, к сожалению, всё не заладилось. Но я собираюсь продолжать работать», — приводит слова Малкома Foot Mercato.
В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев.
Контракт Малкома с санкт-петербургской командой рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее агент Малкома опроверг новость о возможном переходе футболиста в «Ньюкасл».