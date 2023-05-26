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Малком: был интерес со стороны ПСЖ, но всё не заладилось

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Нападающий «Зенита» Малком рассказал об интересе со стороны ПСЖ.
Малком: был интерес со стороны ПСЖ, но всё не заладилось
  • РИА Новости

«Был интерес со стороны ПСЖ, были обсуждения, но, к сожалению, всё не заладилось. Но я собираюсь продолжать работать», — приводит слова Малкома Foot Mercato.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев.

Контракт Малкома с санкт-петербургской командой рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее агент Малкома опроверг новость о возможном переходе футболиста в «Ньюкасл».

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