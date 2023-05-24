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Агент Малкома опроверг новость о возможном переходе футболиста в «Ньюкасл»

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Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия высказался о возможном переходе своего клиента в «Ньюкасл».

«Информация о возможном уходе Малкома в «Ньюкасл» — неправда», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Как сообщает 90min, агент Малкома уже общался с руководством «Зенита», планируя переход нападающего в другой клуб ближайшим летом.

По информации источника, бразилец привлёк внимание ПСЖ, «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев. Контракт Малкома с санкт-петербургской командой рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее «Зенит» поздравил Малкома с рождением сына.

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