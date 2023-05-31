Шалимов: «Спартаку» надо научиться обыгрывать «Химки», чтобы конкурировать с «Зенитом»

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов заявил, что нужно московскому «Спартаку» для конкуренции с петербургским «Зенитом».

«Спартак» немного упёрся не то чтобы в свой потолок, а в возможности манеры своей игры, к которой приспособились. Команде очень тяжело играть против середняков и аутсайдеров. «Спартаку» надо научиться обыгрывать «Химки» и «Пари НН», чтобы конкурировать с «Зенитом». А пока красно‑белые плохо представляют, как взламывать «автобус», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

После 29 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице. На второй строчке с 55 очками располагается московский ЦСКА. «Ростов» имеет 53 очка и идёт на четвёртой позиции.

Ранее Российский футбольный союз опубликовал список судей, назначенных на матчи 30-го тура РПЛ.