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Кукуян назначен главным арбитром матча 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов»

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список судей, назначенных на матчи 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщается на официальном сайте РФС, встречу между московским ЦСКА и «Ростовом» обслужит бригада арбитра Павла Кукуяна.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится в субботу, 3 июня, и начнётся в 17:00 мск.

После 29 туров РПЛ ЦСКА набрал 55 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ростов» с 53 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее «Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу удаления защитника Вячеслава Литвинова в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА.

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