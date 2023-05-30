«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по удалению Литвинова в матче с ЦСКА
- РИА Новости
«ЭСК РФС рассмотрит эпизод с удалением Вячеслава Литвинова по обращению «Краснодара», — приводит слова службы коммуникаций ТАСС.
Изначально защитник «Краснодара» получил жёлтую карточку, но после просмотра VAR судья удалил игрока с поля в матче с ЦСКА. Игра завершилась со счётом 0:0.
Игрок был приглашен на заседание КДК РФС.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может сменить клуб в летнее трансферное окно.