«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по удалению Литвинова в матче с ЦСКА

В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что «Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по поводу удаления Вячеслава Литвинова в матче 29-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«ЭСК РФС рассмотрит эпизод с удалением Вячеслава Литвинова по обращению «Краснодара», — приводит слова службы коммуникаций ТАСС.

Изначально защитник «Краснодара» получил жёлтую карточку, но после просмотра VAR судья удалил игрока с поля в матче с ЦСКА. Игра завершилась со счётом 0:0.

Игрок был приглашен на заседание КДК РФС.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может сменить клуб в летнее трансферное окно.