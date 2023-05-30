Хачатрян: Сперцян решил уйти из «Краснодара» летом

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Храч Хачатрян в социальных сетях, футболист может рассматривать варианты с переходом в немецкий или итальянский чемпионат.

По информации источника, к хавбеку проявляют интерес «Фрайбург», мёнхенгладбахская «Боруссия», а также «Милан» и «Фиорентина».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Краснодар» 38 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Сперцян прокомментировал своё будущее в клубе.