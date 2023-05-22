Сперцян высказался о своём будущем в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал своё будущее в клубе.

«Я уже говорил, что эта тема сейчас закрыта. У нас впереди важные игры. А как будет — посмотрим, я ничего не знаю. С агентом мы ничего не обсуждаем. Красиво будет выиграть Кубок России», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Краснодар» 38 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Сперцян заявил, что хотел бы повторить путь Генриха Мхитаряна.