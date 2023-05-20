Сперцян заявил, что хотел бы повторить путь Мхитаряна

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян высказался о своём соотечественнике Генрихе Мхитаряне, который выступает за «Интер».

«Мхитарян — гордость всего армянского футбола сейчас. Конечно, хотелось бы повторить его путь. Нужно упорно работать и шаг за шагом идти к цели. Буду работать и идти к такому уровню», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

Мхитарян в составе «Интера» вышел в финал Лиги чемпионов. Команда в решающем матче сыграет с «Манчестер Сити». Финал пройдёт 10 июня в Стамбуле.

Ранее Сперцян заявил, что «Краснодар» вышел в финал Кубка России за счёт сплочённости.