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Карпов: Осинькин может возглавить «Рубин»

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Игорь Осинькин может стать главным тренером «Рубина».
Карпов: Осинькин может возглавить «Рубин»
  • РИА Новости

По информации журналиста Ивана Карпова, «Рубин» заинтересован в кандидатуре Осинькина. Агент тренера уже общался на этот счёт с председателем совета директоров казанского клуба.

Если Осинькин захочет уйти из «Крыльев», то должен будет заплатить компенсацию за разрыв контракта в размере 100 млн рублей.

Также отмечается, что кандидатуру Осинькина изучает «Динамо», но этот вариант маловероятен.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее Осинькин назвал самых талантливых игроков, которые покинули самарский клуб.

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