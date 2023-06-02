Карпов: Осинькин может возглавить «Рубин»
- РИА Новости
По информации журналиста Ивана Карпова, «Рубин» заинтересован в кандидатуре Осинькина. Агент тренера уже общался на этот счёт с председателем совета директоров казанского клуба.
Если Осинькин захочет уйти из «Крыльев», то должен будет заплатить компенсацию за разрыв контракта в размере 100 млн рублей.
Также отмечается, что кандидатуру Осинькина изучает «Динамо», но этот вариант маловероятен.
Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.
Ранее Осинькин назвал самых талантливых игроков, которые покинули самарский клуб.