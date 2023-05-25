Осинькин назвал Глушенкова и Пиняева самыми талантливыми игроками, ушедшими из «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал самых талантливых игроков, которые покинули самарский клуб.

«Глушенков — это действительно талант. Максиму надо научиться быть частью команды и по-настоящему работать. Бывает, смотришь, что он делает на тренировке, и думаешь: «И в сборной Бразилии человек бы не потерялся». В то же время есть ситуации, где ему надо быть психологически более устойчивым и твёрдым», — сказал Осинькин в программе «Коммент.Шоу».

Также тренер отметил полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Я много работал в молодёжном футболе, но ни у кого не видел то, что Сергей делал на этапе 13—15 лет. Пиняев мог сам обыграть всю команду и забить мяч любым способом», — заявил он.

В нынешнем сезоне 23-летний Глушенков забил десять мячей и отдал десять результативных передач в 35 матчах во всех турнирах. На счету 18-летнего Пиняева пять голов и три голевые передачи в 25 играх.

После 28 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) самарская команда набрала 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее Осинькин поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».