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Осинькин назвал Глушенкова и Пиняева самыми талантливыми игроками, ушедшими из «Крыльев»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал самых талантливых игроков, которые покинули самарский клуб.
Осинькин назвал Глушенкова и Пиняева самыми талантливыми игроками, ушедшими из «Крыльев»
  • globallookpress.com

«Глушенков — это действительно талант. Максиму надо научиться быть частью команды и по-настоящему работать. Бывает, смотришь, что он делает на тренировке, и думаешь: «И в сборной Бразилии человек бы не потерялся». В то же время есть ситуации, где ему надо быть психологически более устойчивым и твёрдым», — сказал Осинькин в программе «Коммент.Шоу».

Также тренер отметил полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Я много работал в молодёжном футболе, но ни у кого не видел то, что Сергей делал на этапе 13—15 лет. Пиняев мог сам обыграть всю команду и забить мяч любым способом», — заявил он.

В нынешнем сезоне 23-летний Глушенков забил десять мячей и отдал десять результативных передач в 35 матчах во всех турнирах. На счету 18-летнего Пиняева пять голов и три голевые передачи в 25 играх.

После 28 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) самарская команда набрала 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее Осинькин поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».

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