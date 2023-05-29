Спортивный директор «Ростова»: клуб не заинтересован в продаже лидеров
- РИА Новости
«У нас нет никаких движений. Мы переподписали игроков на длительный контракт. Мы не заинтересованы в продаже наших лидеров. Настроены сохранить состав и усилить его», — цитирует Рыскина «Спорт-Экспресс».
По информации СМИ, в услугах защитника Глебова заинтересован московский «Спартак». Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн. Красно-белые дали понять, что не собираются переплачивать за полузащитника.
Глебов в 27 матчах сезона-2022/23 забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Контракт 23-летнего хавбека с «Ростовом» истекает летом 2024 года.
Ранее Глебов опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».