Спортивный директор «Ростова»: клуб не заинтересован в продаже лидеров

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о сохранении состава на следующий сезон в РПЛ.

«У нас нет никаких движений. Мы переподписали игроков на длительный контракт. Мы не заинтересованы в продаже наших лидеров. Настроены сохранить состав и усилить его», — цитирует Рыскина «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, в услугах защитника Глебова заинтересован московский «Спартак». Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн. Красно-белые дали понять, что не собираются переплачивать за полузащитника.

Глебов в 27 матчах сезона-2022/23 забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Контракт 23-летнего хавбека с «Ростовом» истекает летом 2024 года.

Ранее Глебов опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».