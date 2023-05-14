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Булыкин: Писарского рано называть игроком одного сезона

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о причинах низкой результативности нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского.
Булыкин: Писарского рано называть игроком одного сезона
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Причину спада Владимира Писарского можно объяснить тем, что на него возложили большие надежды в Самаре после удачной игры за «Оренбург». Переход в новый клуб сказался на уровне его игры. Такое бывает со многими нападающими. В пример можно привести Гамида Агаларова, который феерил в «Уфе», а потом перешёл в «Ахмат» и исчез с радаров. Но пока Писарского рано называть игроком одного сезона. Посмотрим, сумеет ли он пережить этот спад и вернуться на высокий уровень.

Ещё это объясняется тем, что переход в «Крылья» был весьма рискованным. В «Оренбурге» было хорошее взаимопонимание, ему не глядя отдавали передачи и находили его на поле. Владимир легко забивал мячи. А в новой команде нужно начинать всё сначала, проходить эту акклиматизацию. Наверняка в какой-то момент снизил требования к себе, потому что подписал хороший контракт. Перестал забивать и потерял уверенность. Так бывает у многих футболистов. Это тонкие моменты, которые способны понять не все», — заявил Булыкин RT.

Ранее Булыкин рассказал о причинах неудачной игры самарской команды во второй половине сезона РПЛ.

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