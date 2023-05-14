Булыкин: скоро мы увидим «Крылья Советов» в стыковых матчах

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о причинах неудачной игры самарской команды во второй половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья Советов» отдали своих лучших футболистов в «Локомотив», поэтому команда сейчас занимает такое низкое место. Очень сложно набрать хороший ход, когда у тебя ничего не ладится из-за провальной трансферной кампании и плохой зимней подготовки. Взяли Владимира Писарского, который должен забивать и вселять команде уверенность, но у него не получается выйти на свой уровень. Это тоже повлияло на результат.

Также у самарцев проблемы с микроклиматом, видно, что внутри клуба болезненно переносят этот неудачный период, даже генеральный директор отстранился от работы с ними.

Но проблемы всегда можно решить. В любой команде можно всё исправить с помощью большой физической работы. Но, похоже, самарцы на предсезонке не уделили этому должного внимания. Поэтому мы можем в скором времени увидеть подопечных Игоря Осинькина в стыках», — сказал Булыкин RT.

Ранее Булыкин заявил, что переход Месси в ПСЖ нельзя назвать ошибкой.