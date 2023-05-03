Булыкин заявил, что переход Месси в ПСЖ нельзя назвать ошибкой
- Gettyimages.ru
«Я думаю, ошибкой это по‑любому не было. Всё-таки он хорошо проявил себя и получил много денег. Поэтому ошибкой это не назвать. А вот куда сделать следующий шаг, для него сейчас большой вопрос. Поэтому сейчас всё и вылезает наружу», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».
По информации RMC, Месси отстранён от команды на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.
В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что болельщики ПСЖ собираются устроить акцию протеста против руководства клуба.