Булыкин заявил, что переход Месси в ПСЖ нельзя назвать ошибкой

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об отстранении нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси от работы с командой.

«Я думаю, ошибкой это по‑любому не было. Всё-таки он хорошо проявил себя и получил много денег. Поэтому ошибкой это не назвать. А вот куда сделать следующий шаг, для него сейчас большой вопрос. Поэтому сейчас всё и вылезает наружу», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

По информации RMC, Месси отстранён от команды на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что болельщики ПСЖ собираются устроить акцию протеста против руководства клуба.