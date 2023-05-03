Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Булыкин заявил, что переход Месси в ПСЖ нельзя назвать ошибкой

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об отстранении нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси от работы с командой.
Булыкин заявил, что переход Месси в ПСЖ нельзя назвать ошибкой
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, ошибкой это по‑любому не было. Всё-таки он хорошо проявил себя и получил много денег. Поэтому ошибкой это не назвать. А вот куда сделать следующий шаг, для него сейчас большой вопрос. Поэтому сейчас всё и вылезает наружу», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

По информации RMC, Месси отстранён от команды на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что болельщики ПСЖ собираются устроить акцию протеста против руководства клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить