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Болельщики ПСЖ проведут акцию протеста против руководства клуба

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Болельщики ПСЖ собираются устроить акцию протеста против руководства клуба.
Болельщики ПСЖ проведут акцию протеста против руководства клуба
  • AP

По информации RMC Sport, на следующий день после поражения в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:3) болельщики отправились на тренировочную базу ПСЖ, чтобы высказать претензии руководству, тренерам и игрокам.

Акция протеста пройдёт 3 мая перед штаб-квартирой руководства клуба.

ПСЖ с 75 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не будет продлевать контракт с Лионелем Месси.

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