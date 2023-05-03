Болельщики ПСЖ проведут акцию протеста против руководства клуба

Болельщики ПСЖ собираются устроить акцию протеста против руководства клуба.

По информации RMC Sport, на следующий день после поражения в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:3) болельщики отправились на тренировочную базу ПСЖ, чтобы высказать претензии руководству, тренерам и игрокам.

Акция протеста пройдёт 3 мая перед штаб-квартирой руководства клуба.

ПСЖ с 75 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не будет продлевать контракт с Лионелем Месси.