Болельщики ПСЖ проведут акцию протеста против руководства клуба
- AP
По информации RMC Sport, на следующий день после поражения в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:3) болельщики отправились на тренировочную базу ПСЖ, чтобы высказать претензии руководству, тренерам и игрокам.
Акция протеста пройдёт 3 мая перед штаб-квартирой руководства клуба.
ПСЖ с 75 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Ранее сообщалось, что ПСЖ не будет продлевать контракт с Лионелем Месси.