Радимов — о Захаряне: так деградировать за один год — невозможно

Российский тренер Владислав Радимов высказался об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Смотрел матч «Динамо» — «Акрон», и становится грустно за Арсена! Если он бросает играть из-за того, что его не взяли в «Челси», то лучше больше не играть в футбол. Так деградировать за один год — это невозможно!» — написал Радимов в Telegram-канале.

Летом 2022 года лондонский клуб предлагал за 19-летнего россиянина 12,6 млн фунтов стерлингов, но переход не состоялся из-за ограничений, наложенных на российский футбол.

Ранее Андрей Канчельскис назвал трансфер Захаряна в «Челси» бредом от сказочников из «Дома-2».