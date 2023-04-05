Радимов — о Захаряне: так деградировать за один год — невозможно

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Российский тренер Владислав Радимов высказался об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Радимов — о Захаряне: так деградировать за один год — невозможно
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Смотрел матч «Динамо» — «Акрон», и становится грустно за Арсена! Если он бросает играть из-за того, что его не взяли в «Челси», то лучше больше не играть в футбол. Так деградировать за один год — это невозможно!» — написал Радимов в Telegram-канале.

Летом 2022 года лондонский клуб предлагал за 19-летнего россиянина 12,6 млн фунтов стерлингов, но переход не состоялся из-за ограничений, наложенных на российский футбол.

Ранее Андрей Канчельскис назвал трансфер Захаряна в «Челси» бредом от сказочников из «Дома-2».

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