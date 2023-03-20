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Канчельскис назвал трансфер Захаряна в «Челси» «бредом от сказочников из «Дома-2»

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на то, что «Челси» мог подписать полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Канчельскис назвал трансфер Захаряна в «Челси» «бредом от сказочников из «Дома-2»
  • РИА Новости

«Прекращайте. Вы слушаете этих глупых людей, которые сидят в «Доме-2». Это же такой бред. Послушайте, если бы его захотели купить, то купили бы. Сказочники это всё рассказывают», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

Летом 2022 года лондонский клуб предлагал за 19-летнего россиянина £12,6 млн, но переход не состоялся из-за ограничений, наложенных на российский футбол.

Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о форме Захаряна.

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