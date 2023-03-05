Кобелев назвал причины спада формы у Захаряна

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о форме полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

«Два месяца подготовки на сборах проходят очень тяжело. И тут всё индивидуально: у кого-то лучше получается переносить сборы, кому-то требуется время. Как правило, необходимо две-три недели, чтобы прийти в форму и нащупать свой баланс. Мы не должны забывать, что Захарян — молодой футболист, склонный к подобным перепадам. Поэтому делать выводы о его состоянии пока рано», — заявил Кобелев в интервью RT.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, почему сорвался трансфер Захаряна в «Галатасарай».