Узнать больше

Кобелев назвал причины спада формы у Захаряна

Короткая ссылка
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о форме полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.
Кобелев назвал причины спада формы у Захаряна
  • РИА Новости

«Два месяца подготовки на сборах проходят очень тяжело. И тут всё индивидуально: у кого-то лучше получается переносить сборы, кому-то требуется время. Как правило, необходимо две-три недели, чтобы прийти в форму и нащупать свой баланс. Мы не должны забывать, что Захарян — молодой футболист, склонный к подобным перепадам. Поэтому делать выводы о его состоянии пока рано», — заявил Кобелев в интервью RT.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, почему сорвался трансфер Захаряна в «Галатасарай».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить