В «Динамо» объяснили, почему Захарян не перешёл в «Галатасарай»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, почему сорвался трансфер полузащитника Арсена Захаряна в «Галатасарай».

«Действительно, был интерес от «Галатасарая». Но с самого начала Арсен и его отец выразили однозначную позицию — они не готовы к такому трансферу. В прессе муссировались слухи, что велись переговоры, — это не так. Футболист с самой первой секунды сказал «нет», — цитирует Гафина «Чемпионат».

По информации СМИ, «Галатасарай» был близок к подписанию игрока в зимнее трансферное окно. Зарплата россиянина составила бы около €1,2 млн в год. Проблема заключалась в том, что отец игрока не заинтересован в переезде Арсена в Турцию.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» встретится с семьёй Захаряна и представителями «Динамо» 1 марта.