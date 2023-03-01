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В «Динамо» объяснили, почему Захарян не перешёл в «Галатасарай»

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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, почему сорвался трансфер полузащитника Арсена Захаряна в «Галатасарай».
В «Динамо» объяснили, почему Захарян не перешёл в «Галатасарай»
  • РИА Новости

«Действительно, был интерес от «Галатасарая». Но с самого начала Арсен и его отец выразили однозначную позицию — они не готовы к такому трансферу. В прессе муссировались слухи, что велись переговоры, — это не так. Футболист с самой первой секунды сказал «нет», — цитирует Гафина «Чемпионат».

По информации СМИ, «Галатасарай» был близок к подписанию игрока в зимнее трансферное окно. Зарплата россиянина составила бы около €1,2 млн в год. Проблема заключалась в том, что отец игрока не заинтересован в переезде Арсена в Турцию.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» встретится с семьёй Захаряна и представителями «Динамо» 1 марта.

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