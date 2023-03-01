Источник: «Галатасарай» встретится с семьёй Захаряна и представителями «Динамо» 1 марта

Турецкий «Галатасарай» намерен подписать российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

1 марта руководство клуба встретится с семьёй и представителем футболиста, чтобы окончательно оформить сделку по трансферу игрока, сообщает Gezen Dokuz в Twitter.

По информации СМИ, «Галатасарай» был близок к подписанию игрока в зимнее трансферное окно. Зарплата россиянина составила бы около €1,2 млн в год. Проблема заключалась в том, что отец игрока не заинтересован в переезде Арсена в Турцию.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах.

Ранее Норайр Захарян, отец Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о том, что переход его сына в «Галатасарай» сорвался из-за него.