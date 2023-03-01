Отец Захаряна отреагировал на информацию о том, что трансфер сына в «Галатасарай» сорвался из-за него

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о том, что переход его сына в «Галатасарай» сорвался из-за него.

«Очередная ложь! Пусть что хотят, то и пишут. Ещё раз повторю: мы с Арсеном рассматриваем только варианты с переходом в Европу», — цитирует Захаряна — старшего Sport24.

По информации СМИ, «Галатасарай» был близок к подписанию игрока в зимнее трансферное окно. Зарплата россиянина составила бы около €1,2 млн в год. Проблема заключалась в том, что отец игрока не заинтересован в переезде игрока в Турцию, сообщал Gezen Dokuz в социальных сетях.

Ранее Андрей Кобелев высказался о будущем полузащитника Арсена Захаряна.