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Отец Захаряна отреагировал на информацию о том, что трансфер сына в «Галатасарай» сорвался из-за него

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Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о том, что переход его сына в «Галатасарай» сорвался из-за него.
Отец Захаряна отреагировал на информацию о том, что трансфер сына в «Галатасарай» сорвался из-за него
  • РИА Новости

«Очередная ложь! Пусть что хотят, то и пишут. Ещё раз повторю: мы с Арсеном рассматриваем только варианты с переходом в Европу», — цитирует Захаряна — старшего Sport24.

По информации СМИ, «Галатасарай» был близок к подписанию игрока в зимнее трансферное окно. Зарплата россиянина составила бы около €1,2 млн в год. Проблема заключалась в том, что отец игрока не заинтересован в переезде игрока в Турцию, сообщал Gezen Dokuz в социальных сетях.

Ранее Андрей Кобелев высказался о будущем полузащитника Арсена Захаряна.

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