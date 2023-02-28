Узнать больше

Кобелев: от Захаряна у меня уже голова болит

Короткая ссылка
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о будущем полузащитника Арсена Захаряна.
Кобелев: от Захаряна у меня уже голова болит
  • РИА Новости

«От Захаряна у меня уже голова болит! Если футболист не хочет, его даже деньги не заставят перейти. Сегодня, с моей точки зрения, если были конкретное предложение и конкретный разговор с тренером, который видит Захаряна в составе, надо было уезжать», — цитирует Кобелева «Матч ТВ».

По информации СМИ, «Челси», «Мальорка», «Сельта», «Порту», «Ференцварош» и «Галатасарай» претендовали на полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно. «Динамо» хочет выручить за российского хавбека €15 млн.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Норайр Захарян высказался о возможном уходе своего сына из московского клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить