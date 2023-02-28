Кобелев: от Захаряна у меня уже голова болит

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о будущем полузащитника Арсена Захаряна.

«От Захаряна у меня уже голова болит! Если футболист не хочет, его даже деньги не заставят перейти. Сегодня, с моей точки зрения, если были конкретное предложение и конкретный разговор с тренером, который видит Захаряна в составе, надо было уезжать», — цитирует Кобелева «Матч ТВ».

По информации СМИ, «Челси», «Мальорка», «Сельта», «Порту», «Ференцварош» и «Галатасарай» претендовали на полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно. «Динамо» хочет выручить за российского хавбека €15 млн.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Норайр Захарян высказался о возможном уходе своего сына из московского клуба.