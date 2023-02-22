Отец Захаряна: мы не рассматриваем варианты ухода из «Динамо»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, высказался о возможном уходе своего сына из московского клуба.

«Не знаю, остаётся ли интерес со стороны «Челси». Желание уехать играть в Европу у него есть. Но на данный момент Арсен — игрок «Динамо», мы не рассматриваем другие варианты», — цитирует отца «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 полузащитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Захарян сообщил, что не рассматривает вариант перехода в «Галатасарай».