Захарян сообщил, что не рассматривает вариант перехода в «Галатасарай»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян опроверг информацию о своём переходе в турецкий «Галатасарай».

«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», — цитирует Захаряна «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 полузащитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в Турции сообщили, что Захарян находится в 5 км от отеля «Галатасарая».