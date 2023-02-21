Захарян сообщил, что не рассматривает вариант перехода в «Галатасарай»
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«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», — цитирует Захаряна «Чемпионат».
В сезоне-2022/23 полузащитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее в Турции сообщили, что Захарян находится в 5 км от отеля «Галатасарая».