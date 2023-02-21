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Турецкое СМИ: Захарян находится в 5 км от отеля «Галатасарая»

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Стало известно местонахождение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в Турции.
Турецкое СМИ: Захарян находится в 5 км от отеля «Галатасарая»
  • РИА Новости

По информации Milliyet, игрок находится в 5 км от места, где базируется турецкий клуб. Отмечается, что россиянин хочет перейти в «Галатасарай».

По информации СМИ, для трансфера Захаряна осталось получить ответ агента футболиста. Зарплата россиянина составит около €1,2 млн в год.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что брат Захаряна опроверг информацию о переходе игрока «Динамо» в «Галатасарай».

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