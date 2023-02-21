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Брат Захаряна опроверг информацию о переходе игрока «Динамо» в «Галатасарай»

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Давид Захарян, брат полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию о переходе игрока в турецкий «Галатасарай».
Брат Захаряна опроверг информацию о переходе игрока «Динамо» в «Галатасарай»
  • РИА Новости

«Я могу сказать только одну фразу — это на тысячу процентов неправда», — цитирует Давида Metaratings.

По информации СМИ, для трансфера Захаряна осталось получить ответ агента футболиста. Зарплата россиянина составит около €1,2 млн в год.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Захарян не заинтересован в трансфере в «Галатасарай».

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