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«Чемпионат»: Захарян не заинтересован в трансфере в «Галатасарай»

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не хочет переходить в турецкий «Галатасарай», несмотря на договорённость клубов.
«Чемпионат»: Захарян не заинтересован в трансфере в «Галатасарай»
  • РИА Новости

«Даже если клубы действительно обсудили сумму трансфера и согласовали её, Арсен ещё неделю назад принял решение не переходить в «Галатасарай». На данный момент он этого решения не менял», — приводит слова источника «Чемпионат».

По информации СМИ, для трансфера Захаряна осталось получить ответ агента футболиста. Зарплата россиянина составит около €1,2 млн в год.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее пресс-служба «Динамо» прокомментировала сообщения турецких СМИ, согласно которым Захарян говорил о желании перейти в «Галатасарай».

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