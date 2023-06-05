Шутки Дзюбы, признание Федотова, триумф Акинфеева и Малкома: чем запомнилась церемония вручения наград РПЛ

В подмосковной Барвихе прошла церемония вручения наград «Герои РПЛ». Лучшими в своих амплуа были признаны голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян, а также защитник Дуглас Сантос и нападающий Малком из «Зенита». Кроме того, бразильский форвард получил главный приз — лучшему игроку чемпионата. Тренером года стал Владимир Федотов из ЦСКА, а Станислав Черчесов получил награду как лучший российский наставник за рубежом. В свою очередь, нападающий «Локомотива» Артём Дзюба удостоился приза самого медийного футболиста завершившегося сезона.

Шутки Дзюбы

В Российской премьер-лиге подвели итоги сезона и вручили награды премии «Герои РПЛ» лучшим футболистам и тренерам года. Церемония вручения заветных статуэток прошла в подмосковной Барвихе.

Первая награда вечера и звание самого медийного футболиста досталось форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе. На сцену за статуэткой футболист вышел в сопровождении бывшего тренера «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, с которым они вместе ведут шоу «Ну так нельзя, ###» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Думаю, эта номинация — самая важная в футболе, без этого никуда. Это важно для Леонида Викторовича особенно, потому что он сейчас у нас ютубер, очень медийный человек, а я просто марионетка в его руках, вот и всё», — с улыбкой отметил Дзюба.

Тренер также не удержался от колкости в адрес Артёма и выразил надежду, что в следующем году нападающий будет претендовать на награду «в гораздо более футбольных номинациях».

А пока же игроку выпала роль того, кто вручает призы. Так, именно он награждал Станислава Черчесова, который стал победителем в специальной номинации «Лучший тренер за рубежом». В нынешнем сезоне россиянин второй год подряд привёл венгерский «Ференцварош» к победе в чемпионате страны. Кроме того, под его руководством команда впервые за 47 лет вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Специалист в разговоре с журналистами отметил, что ему было приятно встретиться с Дзюбой, так как они давно не виделись, хотя и регулярно переписывались. Также он оценил возвращение бывшего футболиста «Зенита» в РПЛ.

«Я его практически после каждого гола и удачного матча поздравлял. Он заслуживает этого. Правильное решение, что он в «Локомотиве». Неслучайно «Локо» сейчас приподнялся в турнирной таблице. Мы знаем, что добрый Дзюба — это плохой футболист. Но когда Дзюба злой, значит, что он приехал и всем доказывает. Я всегда это знал, поэтому он постоянно играл у меня в основном составе сборной и был капитаном», — приводит слова бывшего тренера национальной команды «Чемпионат».

Две награды Акинфеева

Черчесов же в свою очередь вручил приз лучшему вратарю РПЛ, которым был признан Игорь Акинфеев. Голкипер ЦСКА, который провёл 11 сухих матчей в чемпионате, опередил в борьбе за трофей Матвея Сафонова из «Краснодара» и Илью Лантратова из «Локомотива». Ему же досталась статуэтка за самый эффектный пас в сезоне. Акинфеев исполнил его в домашнем матче с «Сочи», отдав длинную передачу на Хорхе Карраскаля, который переиграл защитника и отправил мяч мимо Дениса Адамова.

Автором самого красивого гола стал полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили. Он забил в падении через себя в матче второго тура с «Ростовом», посвятив этот мяч своему отцу. В число финалистов этой номинации также вошли два спартаковца: Антон Зиньковский за гол в ворота ЦСКА в гостевом дерби и Виктор Мозес с мячом «Ахмату» в первом туре.

Лучшим защитником сезона был признан зенитовец Дуглас Сантос. Также на приз претендовали капитан «Спартака» Георгий Джикия и армеец Мойзес.

Андрей Аршавин вручил статуэтку лучшему полузащитнику — Эдуарду Сперцяну из «Краснодара». Воспитанник клубной академии провёл в чемпионате 28 матчей, отметился 12 голевыми передачами, а также забил десять мячей. Его соперниками за приз были спартаковец Руслан Литвинов и Вендел из «Зенита».

Приз лучшему нападающему достался зенитовцу Малкому, который обошёл в голосовании спартаковца Квинси Промеса и Фёдора Чалова из ЦСКА. Бразилец не смог лично присутствовать на церемонии, так как уже отправился в отпуск на родину, но записал специальное видеообращение. Он поблагодарил свою семью, команду, медицинский штаб и болельщиков «Зенита»за то, что помогли ему стать лучшим на поле.

«Эта премия очень важна для меня. Сезон был невероятным и незабываемым!» — подчеркнул форвард петербургской команды.

Между тем Промес также не остался без награды и получил приз зрительских симпатий. Он получил трофей из рук специального гостя церемонии — полузащитника «Челси» и сборной Марокко, а также своего хорошего друга Хакима Зиеша.

«Легко забраться на вершину, но труднее оставаться там. Прежде всего я желаю молодым футболистам верить в себя и не сдаваться, даже если вас кто‑то критикует или что-то не получается. Нужно не опускать руки, а продолжать работать и работать. Только так можно чего‑то добиться», — отметил нападающий красно-белых.

Триумф Федотова и Малкома

Лучшим тренером года был назван наставник ЦСКА Владимир Федотов. Финалистами в этой номинации также были Сергей Семак, выигравший с «Зенитом» пятый чемпионский титул подряд, и Валерий Карпин, приведший «Ростов» на четвёртое место.

«Очень тронут. Не испытывал такого волнения, даже находясь на тренерской скамейке. Хочу выразить слова благодарности голосующим, что оценили, и также родителям, которые привили любовь к этому прекрасному виду спорта», — подчеркнул в своём выступлении Федотов.

А самая главная награда вместе со званием лучшего игрока сезона-2022/23 досталась Малкому. Он набрал больше всех голосов среди десяти финалистов. Также на приз претендовали армейцы Иван Обляков, Чалов и Акинфеев, спартаковцы Промес и Александр Соболев, железнодорожник Дзюба, Сперцян из «Краснодара», Владимир Писарский, выступавший за «Оренбург» и «Крылья Советов», и оренбуржец Лукас Вера.

Награду вместо Малкома получил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.

«Я тоже, как и многие, считаю, что Малком заслужил этот приз. Он был хорош как никогда», — заявил бывший игрок сине-бело-голубых.

Кроме того, на церемонии была названа символическая сборная сезона, в которую вошли: Акинфеев, Джикия, Максим Осипенко, Мойзес, Сантос, Вендел, Литвинов, Сперцян, Малком, Чалов и Промес.

В свою очередь президент РПЛ Александр Алаев подвёл итоги сезона и назвал его самым сложным за всё время проведения чемпионата России.

«Он был тяжёлым для футболистов, для тренеров, для команд, для болельщиков, да и для нас, для спонсоров. Реально было очень-очень тяжело, но мы прошли этот путь, и я считаю, что прошли его достойно. Можно в целом сказать, что мы справились с задачей. Сейчас хочется, чтобы все отдохнули, набрались сил, потому что совсем скоро стартует новый сезон», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».