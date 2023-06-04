Черчесов: добрый Дзюба — плохой футболист

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«То, что он сейчас в «Локомотиве», — правильное решение. Во всяком случае мы знаем, что добрый Дзюба — это плохой футболист. Вот он злой приехал и всё всем доказал», — заявил Черчесов журналистам.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Дзюба признан самым медийным футболистом РПЛ сезона-2022/23.