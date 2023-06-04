Малком признан лучшим игроком сезона-2022/23 в РПЛ

Бразильский нападающий «Зенита» Малком получил награду лучшему игроку сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Для бразильца награда стала второй за вечер. Футболист был признан лучшим нападающим минувшего сезона чемпионата России.

В голосовании болельщиков победил форвард «Спартака» Квинси Промес.

Малком забил 23 гола в 27 матчах чемпионата. На его счету также девять результативных передач. Он пропустил три заключительных матча «Зенита» в РПЛ.

Ранее по три футболиста «Зенита», ЦСКА и «Спартака» вошли в символическую сборную РПЛ по итогам сезона-2022/23.