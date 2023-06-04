По три футболиста «Зенита», ЦСКА и «Спартака» включены в символическую сборную РПЛ

По три футболиста «Зенита», ЦСКА и «Спартака» вошли в символическую сборную Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.

РИА Новости