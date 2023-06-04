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По три футболиста «Зенита», ЦСКА и «Спартака» включены в символическую сборную РПЛ

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По три футболиста «Зенита», ЦСКА и «Спартака» вошли в символическую сборную Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.
По три футболиста «Зенита», ЦСКА и «Спартака» включены в символическую сборную РПЛ
  • РИА Новости

Вратарём сборной стал Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Мойзес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Георгий Джикия («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Вендел («Зенит»).

Нападающие: Квинси Промес («Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Малком («Зенит»).

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим наставником сезона-2022/23 РПЛ.

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