По три футболиста «Зенита», ЦСКА и «Спартака» включены в символическую сборную РПЛ
- РИА Новости
Вратарём сборной стал Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Защитники: Мойзес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Георгий Джикия («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»).
Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Вендел («Зенит»).
Нападающие: Квинси Промес («Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Малком («Зенит»).
Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим наставником сезона-2022/23 РПЛ.