В «Торпедо» заявили об уходе Кутепова из команды

Президент «Торпедо» Ярослав Савин сообщил о том, что защитник Илья Кутепов покинет команду.

«У Кутепова закончился контракт. Илья покидает «Торпедо». Мы очень благодарны за сезон, за всё, что он сделал для клуба. Дальше контракт не продлеваем», — цитирует Савина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

«Торпедо» по итогам сезона вылетело из РПЛ в Первую лигу.

Ранее Кутепов заявил, что Клотет перевёл его в дубль «Торпедо» из-за истекающего контракта.