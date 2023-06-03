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В «Торпедо» заявили об уходе Кутепова из команды

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин сообщил о том, что защитник Илья Кутепов покинет команду.
В «Торпедо» заявили об уходе Кутепова из команды
  • РИА Новости

«У Кутепова закончился контракт. Илья покидает «Торпедо». Мы очень благодарны за сезон, за всё, что он сделал для клуба. Дальше контракт не продлеваем», — цитирует Савина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

«Торпедо» по итогам сезона вылетело из РПЛ в Первую лигу.

Ранее Кутепов заявил, что Клотет перевёл его в дубль «Торпедо» из-за истекающего контракта.

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