Защитник-великан, арендованный вратарь «Спартака» и сменщик Писарского: главные открытия весенней части сезона в РПЛ

В весенней части сезона громко заявили о себе несколько российских футболистов. Центральный защитник Егор Погостнов в 19 лет стал основным в «Локомотиве». Нападающие Дмитрий Воробьёв и Илья Стефанович на двоих забили 11 мячей за «Оренбург» и «Торпедо» соответственно. Вратарь Илья Свинов помог «Факелу» избежать прямого вылета и оказался одним из лучших по количеству сухих матчей в РПЛ. А хавбек Сергей Бабкин в составе «Крыльев Советов» поразил ворота «Зенита». О главных открытиях второй части чемпионата России — в материале RT.

Егор Погостнов, 19 лет («Локомотив»)

8 матчей в РПЛ после зимней паузы, 3 жёлтые карточки.

Весной не так много молодых отечественных футболистов заиграли в основных составах команд РПЛ, особенно если вести речь о грандах. Одно из приятных исключений — Егор Погостнов. Вдвойне радостно, что он занимает традиционно дефицитную для сборной России позицию центрального защитника. Талант юного футболиста по достоинству оценил ещё Марвин Комппер, подтягивавший его к основе год назад. А прошлым летом выпускник академии железнодорожников съездил на сборы вместе с первой командой.

Проявить себя помогли травмы партнёров. Дебют в элитном дивизионе состоялся в ноябре 2022-го во встрече с «Уралом», когда из строя выбыл Станислав Магкеев. Матч завершился вничью, а воспитанник клубной академии действовал уверенно. А весной Михаил Галактионов начал регулярно выпускать его на поле с первых минут. Егор провёл восемь игр подряд от звонка до звонка, и с ним в составе железнодорожники совершили впечатляющий рывок в таблице.

Конечно, не обходилось без ошибок. Так, в домашнем противостоянии с «Зенитом» защитник в эпизоде с решающим голом фактически выполнил скидку на Матео Кассьерру, а затем, пытаясь заблокировать удар, сам невольно подправил мяч в сетку. В остальном защитник смотрелся надёжно. А по количеству выигранных верховых единоборств в среднем за матч в чемпионате (2,2) он при росте 198 см стал одним из лучших в команде.

«Думаю, рано выдавать ему авансы, но те игры, которые он проводит, он проводит качественно. Конечно, у него есть некоторые недочёты, но это кропотливый процесс», — сдержанно хвалил подопечного Галактионов.

Сергей Бабкин, 20 лет («Крылья Советов»)

9 матчей в РПЛ после зимней паузы, 1 гол, 1 жёлтая карточка.

Сергея Бабкина сложно назвать полноценным открытием, ведь он ярко проявил себя ещё в «Локомотиве» в сезоне-2021/22. Тогда на время опорник даже выгрыз место в основе, воспользовавшись отсутствием травмированного Дмитрия Баринова. Однако весной он плотно сел на скамейку запасных. Ничего для него не изменилось и в новом розыгрыше РПЛ.

А потому уход в аренду в «Крылья Советов» осенью никого не удивил. В Самаре хавбек тоже поначалу довольствовался ролью резервиста. Всё изменилось весной, когда повреждение получил Александр Коваленко. Это дало возможность россиянину образовать дуэт в центре поля с Фернандо Костанцей. Бразилец в нём отвечал за разрушение, а Бабкин — за созидание и продвижение мяча вперёд. При этом Сергей почти не допускал брака в передачах и с очень высоким показателем точности (84,2%) стал лучшим в коллективе.

Более того, в матче с «Зенитом» полузащитник забил дебютный мяч во взрослой карьере. Причём сделал это невысокий футболист ударом головой. Был близок он и к тому, чтобы огорчить «Спартак» в последнем туре, но его кручёный выстрел в дальнюю девятку с огромным трудом парировал Александр Максименко.

РИА Новости

Илья Свинов, 22 года («Факел»)

11 матчей в РПЛ после зимней паузы, 11 пропущенных мячей, 2 жёлтые карточки.

Об Илье Свинове большая часть болельщиков узнала, когда он, будучи одним из лучших вратарей ФНЛ, в начале 2022-го неожиданно перешёл в «Спартак». Было очевидно, что при Александре Селихове и Максименко ему уготована роль третьего номера. А потому возвращение в «Факел» на правах аренды спустя полгода никого не удивило.

Первая часть сезона вышла для Ильи не слишком удачной, как и для всей команды. Воронежцы находились в зоне вылета и регулярно терпели поражения, а голкипер много пропускал и даже временно лишился места в основе. Однако весной уроженец Тольятти раскрылся. Особенно хорош он был в концовке, когда трижды подряд сыграл на ноль. В итоге по этому показателю (семь «сухих» матчей) он в завершившемся сезоне национального первенства уступил только Гиорги Шелии (8), Игорю Акинфееву (10) и Михаилу Кержакову (12). А по числу сейвов (59) он занял девятое место. В качестве бонуса идут два отражённых пенальти в матчах с «Краснодаром» и «Оренбургом».

По окончании срока аренды Свинов должен вернуться в «Спартак» и не исключено, что он попробует вытеснить из основы Селихова, хотя сделать это будет непросто.

«У меня есть мотивация не только в «Спартаке», я хочу стать лучшим в России, я надеюсь, что приду к этому шаг за шагом. Зачем тогда тренироваться?» — поставил себе задачу голкипер.

Илья Стефанович, 26 лет («Торпедо»)

13 матчей в РПЛ после зимней паузы, 5 голов.

С учётом сложностей с приобретением легионеров клубы РПЛ всё чаще обращают внимание на Первую лигу и предоставляют шанс проявить себя тем исполнителям, которыми раньше бы не заинтересовались. Яркий пример данной тенденции — Илья Стефанович, который сам дебютировал во втором по силе дивизионе всего несколько лет назад. Причём на его место в «Торпедо» мог прийти Артём Дзюба, но до подписания контракта с ним дело не дошло, и тогда автозаводцы договорились с форвардом «Волгаря».

Сложно сказать, сколько мог бы забить за «Торпедо» лучший бомбардир сборной России в истории, но приход Ильи полностью себя оправдал. Выступая за аутсайдера чемпионата, он записал себе в актив пять точных ударов. При этом он регулярно огорчал топ-клубы: «Краснодар», «Спартак» (проведя на поле всего пять минут) и «Локомотив».

За отведённые ему несколько месяцев Стефанович проявил себя разносторонним форвардом. Он способен как грамотно открыться на линии офсайда и ворваться в штрафную, так и, обладая прекрасной координацией и достаточно высоким ростом, пробить головой. Что особенно важно, Илья продемонстрировал потрясающую реализацию. При показателе ожидаемых голов (xG) 1,88 он умудрился отличиться пять раз и стал лучшим бомбардиром чёрно-белых.

РИА Новости

Дмитрий Воробьёв, 25 лет («Оренбург»)

12 матчей в РПЛ после зимней паузы, 6 голов + 1 результативная передача, 3 жёлтые карточки.

Дмитрий Воробьёв, в отличие от Стефановича, имел опыт выступлений в РПЛ. В сезоне-2021/22 он на правах аренды играл за «Сочи» и даже стал обладателем серебряной медали, но открыть счёт голам в элитном дивизионе не сумел. Зато, вернувшись в «Оренбург», форвард в августе отличился дважды, однако затем вынужден был довольствоваться местом в резерве, поскольку потрясающую игру показывал Владимир Писарский.

Уход коллеги в «Крылья Советов» помог Дмитрию раскрыться. Весной он идеально вписался в контратакующий скоростной футбол подопечных Марцела Лички. Забив шесть мячей, воспитанник «Краснодара» сделал всё, чтобы партнёры не почувствовали уход лучшего бомбардира. Причём среди голов Воробьёва почти не было обычных трудовых. Например, в матче со «Спартаком» он пяткой с лёту замкнул прострел от лицевой и сам успел ассистировать Юрию Ковалёву. Во встрече с «Локомотивом» форвард отличился потрясающим выстрелом со штрафного. А «Динамо» в последнем туре огорчил, эффектно перебросив Игоря Лещука.

Резюмируя, нападающий умеет находить свободные зоны и врываться в них и обладает мощным ударом с правой ноги. Он так же, как и Стефанович, прекрасно реализует свои моменты, ведь показатель xG в завершившемся сезоне у него составил 5,95. Личка по достоинству оценил прогресс подопечного и в ряде игр даже наградил его капитанской повязкой.

Владислав Карапузов, 23 года («Ахмат»)

12 матчей в РПЛ после зимней паузы, 2 гола + 3 передачи, 5 жёлтых карточек.

Владислава Карапузова тоже сложно назвать открытием, поскольку он до этого сезона провёл немало матчей в РПЛ за «Динамо», «Тамбов» и тот же «Ахмат». Но в том числе яркая игра вингера в концовке помогла грозненцам во второй раз в истории завершить сезон национального первенства в топ-5.

Пробиться в основу Владислав смог из-за травмы другого заметного молодого россиянина Лечи Садулаева. В шести последних турах хавбек не выпадал из основы и выдал серию из пяти поединков подряд с набранными очками. В матчах с ЦСКА и «Динамо» он фактически выводил Мохамеда Конате и Владимира Ильина на пустые ворота, а во встрече с «Торпедо» выполнил элегантную скидку пяткой на Дарко Тодоровича.

В противостояниях с «Химками» и «Ростовом» Карапузов самостоятельно отметился бильярдными выстрелами в дальние углы. Мяч в ворота аутсайдера в итоге оказался победным. И лишь в игре с «Краснодаром» в последнем туре Владислав остался без очков. Однако его результативная игра на финише наверняка повысит шансы на попадание в основу «Динамо», ведь футболист до сих пор принадлежит бело-голубым.

РИА Новости

Иван Комаров, 20 лет («Ростов»)

11 матчей в РПЛ после зимней паузы, 3 передачи, 1 жёлтая карточка.

«Ростов» в завершившемся сезоне активнее других претендентов на медали доверял молодым отечественным исполнителям. Заметные роли в команде играли Александр Сильянов, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Алексей Миронов, Виктор Мелёхин и другие. А весной Валерий Карпин начал регулярно предоставлять практику ещё одному юниору — Ивану Комарову.

Во многом причиной послужили травмы, но хавбек своими шансами воспользовался. Например, впервые выйдя на замену — во встрече с «Локомотивом» — Иван успел ассистировать Николаю Комличенко. Но звёздным часом для него стало противостояние с «Оренбургом». Хавбек появился на поле в середине второго тайма, когда южане уступали со счётом 0:2, и своими действиями перевернул ход встречи. Сначала он выполнил великолепную подачу с правого края на пустые ворота Голенкову, а спустя всего семь минут отдал результативный пас на Максима Осипенко. Более того, в игре с ЦСКА полузащитник мог открыть счёт голам, но пробил в штангу.

Любопытно, что дебют футболиста в РПЛ состоялся ещё три года назад в памятном противостоянии «Ростова» и «Сочи», которое жёлто-синие провели дублирующим составом из-за положительных тестов на коронавирус и уступили с разгромным счётом 1:10. 17-летний Комаров тогда вышел на замену. Но если большинство футболистов той команды никак себя во взрослом футболе пока не проявили, то Иван оправдывает авансы.