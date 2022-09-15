Молодёжная сборная России объявила состав на сентябрьский сбор и товарищеские матчи.

Всего в список вошли 23 футболиста, сообщается на официальном сайте РФС.

Вратари: Станислав Агкацев, Даниил Худяков, Владислав Тороп.

Защитники: Саба Сазонов, Александр Кутицкий, Виктор Мелёхин, Андрей Лангович, Виктор Александров, Даниил Денисов, Сергей Волков.

Полузащитники: Кирилл Кравцов, Артём Карпукас, Сергей Бабкин, Артём Соколов, Егор Пруцев, Ярослав Михайлов, Константин Шильцов, Кирилл Щетинин, Юрий Железнов, Ярослав Гладышев.

Нападающие: Владислав Яковлев, Владислав Шитов, Константин Тюкавин.

Тренерский штаб на ближайший сбор планировал вызвать игроков 2002 года рождения и младше с целью дальнейшего просмотра и анализа кандидатов.

С 19 по 25 сентября команда Галактионова будет тренироваться в Белоруссии.

Матч со сборной Белоруссии состоится 21 сентября в Борисове на Городском стадионе. 24 сентября команда сыграет с «Казахстаном» в Минске на стадионе «Трактор».

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее хавбек «Крыльев Советов» Роман Ежов отреагировал на попадание в окончательную заявку сборной России на сентябрьские сборы.