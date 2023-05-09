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Воробьёв: в следующем сезоне «Оренбург» может побороться даже за медали

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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался об игре команды в текущем сезоне.
Воробьёв: в следующем сезоне «Оренбург» может побороться даже за медали
  • РИА Новости

«В матче с ЦСКА «Оренбургу» не хватало последнего паса. Хорошо выходили из обороны, но есть большие проблемы в завершающей стадии. Если судить по игре, то «Оренбург» должен быть выше в турнирной таблице. Есть уверенность, что в следующем сезоне мы сохраним и улучшим этот результат: даже можем побороться за медали», — цитирует Воробьёва «Чемпионат».

Матч 25-го тура на стадионе «ВЭБ Арена» завершился со счётом 2:1.

На восьмой минуте счёт открыл Игорь Дивеев. На 87-й минуте Фёдор Чалов удвоил преимущество команды. Единственный гол гостей в концовке матча забил Степан Оганесян.

ЦСКА набрал 51 очко и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 39 очков и седьмая позиция.

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