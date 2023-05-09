Личка рассказал, почему отказался возглавить «Краснодар»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о том, что зимой мог возглавить «Краснодар».

«Зимой была возможность возглавить «Краснодар». Но я сказал, что хотел бы доработать минимум год в «Оренбурге» и потом посмотреть, что будет. Сейчас у меня нет других предложений», — цитирует Личку «СЭ».

Чешский специалист работает в «Оренбурге» с 2020 года. Клуб в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, в 26 матчах набрав 39 очков.

Главным тренером «Краснодара» является Владимир Ивич.

Ранее Марцел Личка прокомментировал поражение «Оренбурга» в матче от ЦСКА.