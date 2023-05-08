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Личка: несмотря на поражение от ЦСКА, можно считать, что «Оренбург» стал лучше играть на выезде

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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение своего клуба в матче 26-го тура от ЦСКА.
Личка: несмотря на поражение от ЦСКА, можно считать, что «Оренбург» стал лучше играть на выезде
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«На выезде больше проигрываем, чем выигрываем? Да, мы проиграли ЦСКА 1:2, но последние игры на выезде команда побеждала и один раз сыграла вничью. Думаю, уже можно считать, что сейчас наши игры на выезде улучшились. Можно сказать, просто так сложилось, ха-ха», — цитирует Личку Sport24.

Матч на стадионе «ВЭБ Арена» завершился со счётом 2:1.

На восьмой минуте счёт открыл Игорь Дивеев. На 87-й минуте Фёдор Чалов удвоил преимущество команды.

Единственный гол гостей в концовке матча забил Степан Оганесян.

ЦСКА набрал 51 очко и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 39 очков и седьмая позиция.

Ранее Личка высказался об успехах оренбургского клуба.

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