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Личка: «Оренбург» никогда не будет гоняться за «Зенитом» и «Спартаком»

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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об успехах оренбургского клуба.
Личка: «Оренбург» никогда не будет гоняться за «Зенитом» и «Спартаком»
  • Gettyimages.ru

«Успехи «Оренбурга»? Никаких секретов нет. Мы никогда не будем гоняться за «Зенитом» и «Спартаком», но можем совершенствоваться от игры к игре, чтобы повысить наши качества», — цитирует Личку Sport24.

ЦСКА на своём поле победил «Оренбург» (2:1). На восьмой минуте счёт открыл Игорь Дивеев. На 87-й Фёдор Чалов удвоил преимущество. Единственный мяч у гостей забил Степан Оганесян (90 + 4). 

ЦСКА набрал 51 очко и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 39 очков и седьмая позиция.

Ранее спортдиректор «Оренбурга» заявил, что клуб будет стремиться попасть в топ-5 по итогам сезона.

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