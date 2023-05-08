Личка: «Оренбург» никогда не будет гоняться за «Зенитом» и «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об успехах оренбургского клуба.

«Успехи «Оренбурга»? Никаких секретов нет. Мы никогда не будем гоняться за «Зенитом» и «Спартаком», но можем совершенствоваться от игры к игре, чтобы повысить наши качества», — цитирует Личку Sport24.

ЦСКА на своём поле победил «Оренбург» (2:1). На восьмой минуте счёт открыл Игорь Дивеев. На 87-й Фёдор Чалов удвоил преимущество. Единственный мяч у гостей забил Степан Оганесян (90 + 4).

ЦСКА набрал 51 очко и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 39 очков и седьмая позиция.

Ранее спортдиректор «Оренбурга» заявил, что клуб будет стремиться попасть в топ-5 по итогам сезона.