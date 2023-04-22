Спортдиректор «Оренбурга» заявил, что клуб будет стремиться попасть в топ-5 по итогам сезона

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о целях команды на вторую часть сезона.
Спортдиректор «Оренбурга» заявил, что клуб будет стремиться попасть в топ-5 по итогам сезона
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Доволен сегодняшней игрой команды, хоть поле было достаточно плохим, но пытались играть, многое получилось, многое нет — по понятным причинам. «Оренбург» уже в трёх очках от пятерки лучших, будет ли клуб стремится попасть в неё? Будет, у нас задача — подняться настолько высоко, насколько это возможно», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Оренбурга» мячи забили Александр Эктов, Брайан Мансилья и Кирилл Капленко.

У «Факела» отличился Георгий Гонгадзе.

Таким образом, «Оренбург» набрал 36 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Факел» с 18 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу своей команды над «Факелом» в матче 24-го тура чемпионата России.

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