Личка — о победе над «Факелом»: мы ожидали, что нам будет тяжело

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу своей команды над «Факелом» в матче 24-го тура чемпионата России.

«Я очень рад. Мы ожидали, что нам будет тяжело. Как я говорил перед игрой, «Факел» играет в длинные мячи на двух нападающих, в подбор мяча. Получилось победить на тяжёлом стадионе, где много болельщиков всегда приходит. Отличная атмосфера, мне это нравится», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Оренбурга» мячи забили Александр Эктов, Брайан Мансилья и Кирилл Капленко.

У «Факела» отличился Георгий Гонгадзе.

Таким образом, «Оренбург» набрал 36 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Факел» с 18 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее «Химки» обыграли «Торпедо» со счётом 4:2 в матче РПЛ.