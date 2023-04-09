«Зенит» впервые под руководством Семака обыграл «Локомотив» на «РЖД Арене»

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Санкт-Петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
«Зенит» впервые под руководством Семака обыграл «Локомотив» на «РЖД Арене»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, «Зенит» впервые под руководством Сергея Семака обыграл «Локомотив» на поле московского клуба.

Специалист возглавляет «Зенит» с 2018 года.

Санкт-петербургский клуб продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» — на 11-й позиции (25 очков).

Ранее сообщалось, что Матео Кассьерра забил дебютный гол в РПЛ в сезоне-2022/23.

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