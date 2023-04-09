«Зенит» впервые под руководством Семака обыграл «Локомотив» на «РЖД Арене»
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- © Maksim Konstantinov
Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.
Таким образом, «Зенит» впервые под руководством Сергея Семака обыграл «Локомотив» на поле московского клуба.
Специалист возглавляет «Зенит» с 2018 года.
Санкт-петербургский клуб продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» — на 11-й позиции (25 очков).
Ранее сообщалось, что Матео Кассьерра забил дебютный гол в РПЛ в сезоне-2022/23.