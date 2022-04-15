Свинов: читал, что я угробил карьеру после перехода в «Спартак»

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Вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал, как отреагировал на заявление бывшего голкипера красно-белых Анзора Кавазашвили, что он угробил карьеру, перейдя в московский клуб.
Свинов: читал, что я угробил карьеру после перехода в «Спартак»
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«Читал. Мне нравятся такие высказывания», — цитирует Свинова Sport24.

По словам вратаря, он верит в усердный труд и уверен, что если будет честен перед собой, то шанс выступить за основную команду появится.

«Хочется ответить делом. Время покажет, кто прав. Когда я прочитал это, то улыбнулся и подумал: «Анзор Амберкович, вы же сами были вратарём и должны понимать: переходя в такой клуб, как «Спартак», сразу играть не начнёшь», — заключил Свинов.

Он перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из воронежского «Факела», за который провёл 24 матча Футбольной национальной лиги, 11 раз отстоял на ноль и пропустил 22 мяча. За основную команду красно-белых 21-летний голкипер ещё не выходил, а в составе «Спартака-2» сыграл дважды.

Ранее Свинов рассказал, как реагирует на критику в адрес владельца клуба Леонида Федуна.

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