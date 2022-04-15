Вратарь «Спартака» Свинов: Федун делает для клуба космические вещи, таких людей единицы
- globallookpress.com
«Вот это прямо удивляет. Не понимаю, как можно писать гадости в адрес Федуна: человек вкладывает бешеные деньги, прилетает на каждый матч вне зависимости от своих дел, хотя, уверен, у него их много. Федун делает для клуба космические вещи. Таких людей единицы», — цитирует Свинова Sport24.
21-летний Свинов пока не провёл в составе красно-белых ни одной игры. Он перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из воронежского «Факела».
После 24 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков.
Ранее Свинов рассказал о разговоре команды с Федуном по поводу будущего.