Вратарь «Спартака» Свинов: Федун делает для клуба космические вещи, таких людей единицы

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Голкипер московского «Спартака» Илья Свинов рассказал, как реагирует на критику в адрес владельца клуба Леонида Федуна.
Вратарь «Спартака» Свинов: Федун делает для клуба космические вещи, таких людей единицы
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«Вот это прямо удивляет. Не понимаю, как можно писать гадости в адрес Федуна: человек вкладывает бешеные деньги, прилетает на каждый матч вне зависимости от своих дел, хотя, уверен, у него их много. Федун делает для клуба космические вещи. Таких людей единицы», — цитирует Свинова Sport24.

21-летний Свинов пока не провёл в составе красно-белых ни одной игры. Он перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из воронежского «Факела».

После 24 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков.

Ранее Свинов рассказал о разговоре команды с Федуном по поводу будущего.

 

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