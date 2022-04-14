Вратарь «Спартака» рассказал о разговоре Федуна с командой

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Вратарь московского «Спартака» Илья Свинов рассказал о разговоре команды с владельцем клуба Леонидом Федуном.
Вратарь «Спартака» рассказал о разговоре Федуна с командой
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Леонид Арнольдович заходил в раздевалку после победы над «Кубанью» в Кубке. Похвалил команду за игру, сказал: «Продолжайте в том же духе». А ещё сообщил, что в плане финансирования всё будет нормально, чтобы мы не переживали», — цитирует Свинова Sport24.

Напомним, что член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев сообщил о серьёзных о финансовых проблемах у Федуна: владелец красно-белых потерял 99% состояния.

После 24 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис резко высказался в адрес гражданской жены Федуна Заремы Салиховой.

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