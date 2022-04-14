Канчельскис: пусть Салихова на кухне работает и борщи варит

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис резко высказался в адрес гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Канчельскис: пусть Салихова на кухне работает и борщи варит
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«У меня нет никаких отношений с Заремой — я с ней не знаком, не общался. Про футбол говорить ей не надо, да. Женщины не должны говорить про футбол. Пусть Зарема на кухне работает, борщи варит, детьми занимается, а про футбол ей говорить не надо», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он также отметил, что в «Спартаке» такая беда, которую никто не мог бы прежде представить в жизни. По его мнению, отчасти это всё происходит из-за присутствия Салиховой в клубе.

«Поэтому нашу футбольную страну и наказывают. У нас женщины руководят футболом, ещё работают жулики, проходимцы, не совсем футбольные люди — поэтому и наказывают нас. Всё видно и очевидно», — добавил эксперт.

После 24-х туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.

Ранее Салихова прокомментировала запрет «Матч ТВ» на упоминание её имени на сайте и в эфире телеканала.

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