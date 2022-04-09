Салихова — о запрете «Матч ТВ» упоминать её имя: я только за
- РИА Новости
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«Как я могу отреагировать на запрет моего имени на телеканале «Матч ТВ»? Исключительно положительным образом: я только за!» — приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 8 апреля стало известно о прекращении трансляций «Матч ТВ» чемпионата Нидерландов из-за санкций Великобритании. Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции. До этого трансляции своих игр в России прекратила Английская премьер-лига (АПЛ).
Чуть позже Салихова иронично высказалась о решении «Матч ТВ» прекратить трансляцию чемпионата Голландии.
Телеканал, помимо санкций против Салиховой, запретил своим сотрудникам критиковать Российскую премьер-лигу (РПЛ), её руководство и работу арбитров.
Ранее бывший российский арбитр Михаил Вилков ответил Салиховой, которая заявила, что у него деменция.