Салихова — о запрете «Матч ТВ» упоминать её имя: я только за

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала запрет «Матч ТВ» на упоминание её имени на сайте и в эфире телеканала.
Салихова — о запрете «Матч ТВ» упоминать её имя: я только за
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Как я могу отреагировать на запрет моего имени на телеканале «Матч ТВ»? Исключительно положительным образом: я только за!» — приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 8 апреля стало известно о прекращении трансляций «Матч ТВ» чемпионата Нидерландов из-за санкций Великобритании. Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции. До этого трансляции своих игр в России прекратила Английская премьер-лига (АПЛ).

Чуть позже Салихова иронично высказалась о решении «Матч ТВ» прекратить трансляцию чемпионата Голландии.

Телеканал, помимо санкций против Салиховой, запретил своим сотрудникам критиковать Российскую премьер-лигу (РПЛ), её руководство и работу арбитров.

Ранее бывший российский арбитр Михаил Вилков  ответил Салиховой, которая заявила, что у него деменция.

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