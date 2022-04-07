Вилков ответил Салиховой, которая заявила, что у него деменция

Бывший российский арбитр Михаил Вилков ответил на слова Заремы Салиховой, гражданской жены владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Зарема говорит про мой возраст? Да, не молод, конечно, животик и седые волосы, но полон сил и энергии. Сейчас не имею никакого отношения к судейству, поэтому не могу сказать: судейство находится на дне или нет — большие дяди разберутся и с судейством, и с футболом», — цитирует Вилкова «Чемпионат».

Он также добавил, что его учили никогда не пререкаться с девушками. Он отметил, что стоит оставить «уважаемую начальницу «Спартака» наедине с проблемами судейства и её команды».

Ранее Зарема Салихова заявила, что Вилков страдает возрастной деменцией. Она также добавила, что российский футбол достиг своего дна.

Ранее Михаил Вилков заявил, что «Спартак» проигрывает, поскольку Зарема Салихова постоянно чихвостит судей.