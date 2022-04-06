Вилков: «Спартак» проигрывает, поскольку Салихова постоянно чихвостит судей

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Михаил Вилков объяснил, почему судьи чаще всего ошибаются не в пользу московского «Спартака» и казанского «Рубина».

«Сейчас кто только не комментирует работу судей. И Леонид Слуцкий, и Зарема Салихова. Заговоры ищут, ещё что-то. Никто не хочет никого специально укокошить. Карма работает, это да. Если ты судей ругаешь больше всех, тебе все это возвращается бумерангом в виде ошибок», — цитирует Вилкова Sport24.

По его словам, не стоит ругать арбитров РПЛ, тогда они не будут ошибаться.

Вместе с тем Вилков признал, что нет ни одного рефери, который бы отработал весь сезон без ошибок.

«Из одной ошибки раздувается слишком сильное пламя. Мне кажется, футболистам, тренерам надо искать причины поражений в первую очередь в себе», — сказал он.

Вилков добавил, что если команда намерена стать чемпионом, то она должна просто побеждать в каждом матче — забить на один гол больше чем соперник.

«Смотрите, сами: Слуцкий чихвостит судей — всё получается против него, Зарема чихвостит — все идёт против неё. Кто молчит, ничего не говорит плохого, тех хорошо судят», — заключил арбитр.

Напомним, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

Ранее Вилков раскритиковал работу арбитров VAR в матчах РПЛ.