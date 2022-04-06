Вилков раскритиковал работу арбитров VAR в матчах РПЛ

Короткая ссылка
Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Михаил Вилков высказался о работе рефери системы видеопомощи арбитрам (VAR) в национальном чемпионате.
Вилков раскритиковал работу арбитров VAR в матчах РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Одна из проблем в том, что сейчас нет руководителя департамента VAR. Убрали Леонида Калошина. Организация осталась бесхозной. Раньше был разбор, какие-то процедуры, анализ. Такое ощущение, что всё пущено на самотёк», — цитирует Вилкова Sport24.

По его словам, главная проблема в том, что арбитры перестали проходить учёбу. Вилков считает, что судьи РПЛ также совсем не знают правил использования VAR.

«Сейчас судьи отработают матч в комнате VAR и не знают, правы они были при оценке эпизодов или нет», — заключил он.

Напомним, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Локомотивом» (0:1).

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз подвергла критике работу судей на матче красно-белых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить