Вилков раскритиковал работу арбитров VAR в матчах РПЛ

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Михаил Вилков высказался о работе рефери системы видеопомощи арбитрам (VAR) в национальном чемпионате.

«Одна из проблем в том, что сейчас нет руководителя департамента VAR. Убрали Леонида Калошина. Организация осталась бесхозной. Раньше был разбор, какие-то процедуры, анализ. Такое ощущение, что всё пущено на самотёк», — цитирует Вилкова Sport24.

По его словам, главная проблема в том, что арбитры перестали проходить учёбу. Вилков считает, что судьи РПЛ также совсем не знают правил использования VAR.

«Сейчас судьи отработают матч в комнате VAR и не знают, правы они были при оценке эпизодов или нет», — заключил он.

Напомним, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Локомотивом» (0:1).

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз подвергла критике работу судей на матче красно-белых.