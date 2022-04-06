Вилков раскритиковал работу арбитров VAR в матчах РПЛ
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«Одна из проблем в том, что сейчас нет руководителя департамента VAR. Убрали Леонида Калошина. Организация осталась бесхозной. Раньше был разбор, какие-то процедуры, анализ. Такое ощущение, что всё пущено на самотёк», — цитирует Вилкова Sport24.
По его словам, главная проблема в том, что арбитры перестали проходить учёбу. Вилков считает, что судьи РПЛ также совсем не знают правил использования VAR.
«Сейчас судьи отработают матч в комнате VAR и не знают, правы они были при оценке эпизодов или нет», — заключил он.
Напомним, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Локомотивом» (0:1).
Ранее сообщалось, что Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз подвергла критике работу судей на матче красно-белых.