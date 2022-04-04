Салихова: глупо отрицать, что у «Спартака» отнимают очки, как в эпоху раннего Гинера

Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз подвергла критике работу судей на матче красно-белых.

«Нам, конечно же, расскажут, что каждый спорный эпизод — это искреннее мнение арбитра и VAR. А мне, как той Дюймовочке из сказки Андерсена, хочется сесть на свою ласточку и улететь далеко от всех кротов, сидевших на VAR в наших матчах против «Краснодара», «Нижнего Новгорода» и «Локомотива», — приводит слова Салиховой «Осторожно, медиа».

По её словам, она не понимает, почему клуб регулярно указывает на судейские ошибки, а его обвиняют в «нытье». Супруга Федуна также считает, что скоро ЭСК РФС перестанет фиксировать ошибочные действия судей и подчеркнула, что «Спартаку» приходится забивать гораздо чаще, так как часть мячей обязательно не засчитывают.

«В чем мы сами как клуб виноваты, мы знаем. Но отрицать то, что у «Спартака» снова, как в сезоне-2019/20 и в 2000-х, в расцвет эпохи раннего Гинера, отбирают очки, — глупо», — добавила Салихова.

Ранее Салихова заявила, что «Локомотиву» должны дать техническое поражение за подготовку поля в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.